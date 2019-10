Parkplätze für Friedhofsbesucher

Walldürn.Weil die Parkplätze am Friedhof bei Beerdigungen oftmals nicht ausreichen, hat die DCB-Fraktion in der Sitzung des Gemeinderats am Montag die Einrichtung zusätzlicher Stellplätze im Auerbergweg beantragt. Zwischen Kreuzweg und Haupteingang sollen nach dem Willen der DCB zwischen den Bäumen zehn naturnah gestaltete Parkplätze entstehen.

„Das würde auf relativ einfache Weise zu einer gewissen Entlastung der Parksituation beitragen“, erklärte DCB-Fraktionssprecher Jürgen Schmeiser in dem Antrag und bat um eine zeitnahe Realisierung.

