Pädagogisch wertvoll und äußerst lebendig

Rippberg.Die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen des katholischen Rippberger Kindergartens „Sankt Raphael“, in die auch das Pfarrfest mit eingebunden war, fanden am Wochenende statt.

Begonnen hatte alles vor 50 Jahren. Hier haben die Bürger in Zusammenarbeit mit dem damaligen Pfarrer Norbert Merz und dem Stiftungsrat das Projekt Kindergarten mit Pfarrsaal in Angriff genommen. Die politische Gemeinde kaufte 1965 das ehemalige Fabrikgebäude der Firma Spörl und schenkte es der Pfarrgemeinde zur Errichtung eines Kindergartens.

Zusätzlich wurde der Obstgarten der Familie Karl Bauer für den neuen Zugang und für ein größeres Spielgelände erworben. 1966 war dann Baubeginn. Die Bauarbeiten gingen zügig voran. 1969 war es soweit. Der Kindergarten „Sankt Raphael“ öffnete mit zehn Kindern seine Pforten. Abschluss der letzten Baumaßnahmen war 2005, als man den Pfarrsaal in den Kindergarten integriete, um weiteren Raum für die Kinder zu gewinnen. Im Kindergarten werden die Kinder von fünf Erzieherinnen betreut. Seit mehr als 30 Jahren leitet Erzieherin Eva Seitz den Kindergarten. Ihr zur Seite stehen Anna Berberich, Petra Mehl, Sylvia Mehlich, und Christine Schurz. In seiner Substanz bereits 30 Jahre alt war ab 2005 der komplette Umbau des Kindergartens erforderlich.

2006 wurde der Umbau fertig und die Einweihung war 2007. Seit 2008 können bereits Zweijährige den Kindergarten besuchen. Im Jahre 2009 findet die Betreuung ab dem zweiten Lebensjahr statt. In diesem Zusammenhang darf der gemeinnützige Förderverein des Rippberger Kindergartens nicht unerwähnt bleiben. Dem Verein, der von Michael Huber gegründet wurde, gehören Eltern der Kindergartenkinder und Förderer an. Sie sammeln Spenden sowie Erträge aus Veranstaltungen. Dank der tatkräftigen Unterstützung des Fördervereins ist eine gute Versorgung des Kindergartens gewährleistet. Den Kindergarten besuchen heute 40 Kinder. Am Sonntagmorgen bekann das Jubiläumsfest 50 Jahre Kindergarten mit einem Festgottesdienst in der Kirche, den Pater Thaddäus Pytka zelebrierte. Am Ende des Gottesdienstes wurden die Kinder, die den Kindergarten verlassen, verabschiedet. Zum anschliessenden Frühschoppen in der Sporthalle spielte die Blasmusik Rippberg unter der Leitung von Dirigent Klaus Hammer auf.

Daneben rief die Tanzschule Metz zu einem Tanzkurs auf. Am Nachmittag waren dann die Kindergartenkinder mit ihrem Programm an der Reihe. Pfarrgemeinderatsmitglied Eva-Maria Kötter und Kindergartenleiterin Eva Seitz hießen die Gäste willkommen. Auch Ortsvorsteher Wolfgang Stich sprach seinen Glückwunsch zum Jubiläum aus. hape

