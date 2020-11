Ortsvorsteher gab Debüt

Altheim.Die Erst- und Zweitklässler der Grundschule in Altheim durften sich am vergangenen Freitag über einen etwas anderen, jedoch sehr abwechslungsreichen Schultag freuen. Corona-bedingt war schon vor dem eigentlichen Vorlesetag vorgelesen worden. Die Videoaufzeichnungen wurden dann auf den großen Bildschirmen in den Klassenzimmern vorgeführt.

„Viele Grüße, deine Giraffe“

Ein kleines Leseteam bereitete eine Lesung „Viele Grüße, deine Giraffe“ vor. Die Geschichte einer Giraffe, die in der Savanne lebt. Weil ihr schrecklich langweilig ist, sucht sie einen Freund. Sie fragt sich, ob es weit ist bis zum Horizont und wer da wohl lebt und schreibt einen Brief. Diesen soll der Pelikan, der, ebenfalls aus Langeweile, einen Postdienst eröffnet hatte, an das erste Tier übergeben, das ihm begegnet. So entsteht ein lustiger Briefwechsel zwischen Pinguin und Giraffe.

Eine Freundschaft wächst zwischen zwei in verschiedenen Welten lebenden Figuren, die Langweile aller Beteiligten ist verflogen.

„Ich will ausländisch reden“

Sein Debüt als Vorleser gab Ortsvorsteher Hubert Mühling. Auch er nahm sich Zeit, für die Erst- und Zweitklässler zwei Geschichten vorzulesen und ein Video vorzubereiten. Gespannt lauschten sie der spielerischen Erklärung, wie die Erdanziehung funktioniert aus dem Buch „Warum fallen wir nicht von der Erde?“ Außerdem las Mühling aus dem Buch „Oma schreit der Frieder“ die Geschichte „Ich will ausländisch reden“.

Leider bekam keiner der Vorleser dieses Jahr die direkten Reaktionen der Zuhörer mit, die das Vorlesen auch für den Leser ja so spannend machen. Berichten eines Erstklässlers zufolge, haben sich aber vor allem bei dieser Geschichte „alle so kaputt gelacht“. dka

