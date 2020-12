Onlineleihe ist weiter möglich

Walldürn.Die Stadtbibliothek ist von Mittwoch, 16. Dezember,bis voraussichtlich 10. Januar 2021 für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Ausleihfristen werden von Seiten der Verwaltung entsprechend angepasst, ohne dass die Leihenden etwas unternehmen müssen.

Das Angebot der Onleihe, also der Ausleihe von e.Books und eAudios, ist für die Inhaber eines aktuellen Bibliotheksausweises jedoch weiterhin nutzbar. Sollte es bei der Nutzung dieser Angebotes Probleme oder Fragen geben, so können sich die Nutzer noch bis Freitag, 18. Dezember, an das Team der Stadtbibliothek wenden. Dies entweder unter Telefon 06282/40108 oder mit einer E-Mail an bibliothek@wallduern.de. pmd

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.12.2020