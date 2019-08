Oldtimerparade in der Hauptstraße

Oldtimerparade in Walldürn: Bei der Rallye Heidelberg Historic waren in der Hauptstraße zahlreiche alte Automobile zu sehen. Sie durchfuhren dort bei ihrer Tour eine Kontrollstelle.

Walldürn. 187 wunderschöne alte Automobile aus den 1930er bis 1980er Jahren mit Teilnehmern aus ganz Deutschland sowie aus einigen benachbarten Ländern nahmen in diesem Jahr an der ADAC-Rallye „Heidelberg Historic“ teil. Am Samstag waren die Fahrzeuge in Walldürn zu sehen.

Die Rallye wurde zum 25. Mal durchgeführt und fand von Freitag bis Sonntag statt. Sie führte in zwei Tagesetappen über rund 540 Kilometer durch den Kraichgau, die Kurpfalz, den Odenwald, das Bauland, das Madonnenland und den Zabergäu mit Start- und Zielpunkt Auto- und Technikmuseum Sinsheim sowie durch mehr als 100 Städte und Gemeinden und bot einen repräsentativen Querschnitt der Fahrzeuge, die bei den großen Renn- und Rallye-Veranstaltungen des letzten Jahrhunderts am Start waren.

Nach der ersten Tagesetappe am Freitag von Sinsheim aus durch den Kraichgau, die Kurpfalz und den Odenwald führte die Rallye am Samstag nach mehreren Stationen nach Neusaß mit einem Kontrollpunkt am Golfplatz Glashofen-Neusaß, und dann weiter nach Walldürn mit Durchfahrtskontrolle beim Hotel-Landgasthof „Zum Riesen“ in der Hauptstraße. Von dort aus ging dann weiter über Hüngheim, Zweiflingen, das Audi Forum Neckarlsulm, Stockheim und Stocksberg wieder zurück zum Start- und Zielort Sinsheim.

In mehreren Städten und Gemeinden fanden Gleichmäßigkeitsprüfungen oder Kontrollen statt. So auch in Walldürn, wo der Tross von Glashofen her kommend in der Hauptstraße in Höhe des Hotel- und Landgasthofes „Zum Riesen“ einen Kontroll-Zwischenstopp einlegte. Dort hatten die zahlreichen Zuschauer und Oldieliebhaber die Gelegenheit, nahezu dreieinhalb Stunden lang Automobil-Legenden aus den 1930er bis 1980er Jahren zu sehen. Darunter etwa Klassiker der Marken Alfa Romeo, Bentley, Mercedes Benz, Jaguar, NSU, Volkswagen, Triumph, Packard, Adler, BMW, Porsche, Rover oder Citroen. Es war eine „Starparade“, die ihresgleichen sucht.

Moderator Michael Hagemann verstand es, in informativer, sach- und fachkundiger, charmanter und humorvoller Art und Weise, den Zuschauern die 187 Oldtimer und deren Besatzungen vorzustellen. Zum Gelingen trug auch der MSC Walldürn bei, der bei der organisatorischen Durchführung der Kontrolle in der Walldürner Hauptstraße maßgeblich mitwirkte. ds

Info: Weitere Bilder gibt es unter www.fnweb.de in einer Galerie.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.07.2019