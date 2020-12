Nikolaus mit der Feuerwehr unterwegs

Altheim.Der Nikolaus war am Sonntag noch einmal in Altheim unterwegs. Jedoch nicht zu Fuß, sondern in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Altheim – einmal im Löschfahrzeug, aber auch im neuen Mannschaftstransportwagen war er zu sehen.

Anfang Dezember baten der Nikolaus und das Christkind die Freiwillige Feuerwehr um Hilfe, um den Altheimer Kindern eine Freude machen zu können. So bekam jedes Kind bis zum Alter von zehn Jahren die Möglichkeit, eine Überraschung zu ergattern. Die Kinder wurden aufgerufen, ein selbstgemaltes Bild in einen Briefkasten beim Feuerwehrhaus zu werfen. Einsendeschluss war der 10. Dezember. Schon nach wenigen Tagen musste der Briefkasten zum ersten Mal geleert werden.

Überwältigt zeigten sich die Verantwortlichen der Wehr, gingen bis zum Ende der Aktion sage und schreibe 85 Kunstwerke ein. Ob zum Thema Feuerwehr und Weihnachten, der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt. So zogen die Fahrer und der jeweilige Nikolaus, den Abstands- und Hygieneregeln entsprechend, los und machten den Kindern eine große Freude, an der sich die Ortschaftsverwaltung, Volksbank und Sparkasse, die ZG Raiffeisen Walldürn und Steffen Bopp Landmaschinen mit einer Spende beteiligten. Noch am Sonntag erreichten Abteilungskommandant Holger Deuser und seine Kollegen begeisterte Nachrichten und großes Lob für die Aktion. dka

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.12.2020