Neun Busfahrer geehrt

Glashofen.In einem Jahr, in dem ansonsten alles anders ist, sind neun Busfahrer der Horst Berberich GmbH anlässlich des 31. Fahrertags des Verbandes Baden-Württembergischer Busunternehmer, WBO, und der Berufsgenossenschaft Verkehr für fünf oder mehr Jahre sicheres und unfallfreies Fahren ausgezeichnet worden. „Wir sind sehr stolz auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, betont Petra Berberich. „Unsere Busfahrerinnen und Busfahrer sind die Aushängeschilder unseres Unternehmens.“

Corona-konform fiel die traditionelle Präsenz-Veranstaltung des Fahrertags ins Wasser. Die 107 ausgezeichneten Fahrer aus dem ganzen Land haben ihre Urkunden und das Geschenk zur Anerkennung für ihre umsichtige Fahrweise in diesem Jahr per Post erhalten. „Das schmälert die Leistung der Fahrerinnen und Fahrer in keiner Weise“, betont WBO-Vorsitzender Klaus Sedelmeier.

Zunehmender Wettbewerb

Er erklärt die Entwicklung, dass es von Jahr zu Jahr weniger Auszeichnungen gibt: „Der zunehme Wettbewerb auf dem ÖPNV-Markt führt dazu, dass Fahrerinnen und Fahrer nicht mehr wie früher oft jahrzehntelang einem Unternehmen verbunden bleiben können.“ Sprich: Es gibt mehr Fluktuation. Die Coronakrise habe diesen Trend verstärkt. Bedingt durch Kurzarbeit und fehlende Perspektiven haben sich manche Busfahrerinnen und -fahrer andere Arbeitgeber gesucht.

Nicht so bei der Firma Berberich: „Wir haben unsere Leistungsträger trotz Krise bei der Stange halten können. Für die Treue unseres Fahrpersonals sind wir dankbar, deshalb haben sie sich diese Auszeichnung verdient“, so Petra Berberich. Ausgezeichnet wurden Petra Berberich, Uwe Berberich, Wolfgang Bott, Willi Hartmann, Esref Karic, Thomas Lauer, Werner Meidel, Jürgen Miko und Harald Rudolf.

