Neues Leitbild steht auf der Agenda

Walldürn.„Ich freue mich, dass unsere konstituierende Vorstandssitzung hier im Bürgersaal des historischen Rathauses stattfindet, es ist einfach eine ganz besondere Atmosphäre“ begrüßte der neu gewählte Vorsitzende, David Schiffmacher, die Anwesenden zur konstituierenden Sitzung des Ortsverbands der Jungen Union.

„Dass unser Bürgermeister, Markus Günther, und der CDU-Vorsitzende, Fabian Berger, unserer Einladung gefolgt sind, zeigt die Verbundenheit zur Jungen Union (JU) und das Interesse an den Themen der jungen Generation.“ Er freue sich auf die künftige Zusammenarbeit“ fuhr Schiffmacher fort.

Bei seinem Einblick in die letzten Aktivitäten und Planungen des Kreisvorstandes hob der Vorsitzende besonders die Aktion „Pro DHBW“ hervor, welche der JU- und CDU-Kreisverband gemeinsam durchgeführt haben. „Mit dieser Kampagne und vielen anderen Aktionen im gesamten Landkreis ist es gelungen, den Bestand des DHBW-Standortes Mosbach zu sichern“ so Schiffmacher.

Im Rahmen der Konstituierung ging es unter anderem um die Aufgabenverteilung innerhalb des neuen Vorstandsteams. Homepage, Instagram, Facebook und Co sind neben der Zeitung die Kommunikationskanäle, welche man künftig noch mehr forcieren und mit Informationen füllen möchte. So werde in den nächsten Wochen nach und nach die Vorstellung des Vorstands erfolgen.

Mit Blick auf 2020 wurde neben der Jahreshauptversammlung auch eine Klausurtagung terminiert. Bei der Klausurtagung soll unter anderem das neue Leitbild verabschiedet werden, welches an das bisherige Leitbild „Walldürn 2020“ anschließen soll. Das neue Leitbild soll eine Orientierung und einen Rahmen für die zukünftige inhaltliche Arbeit darstellen. „Auch in Zukunft möchten wir uns aktiv für Walldürn einbringen, Verantwortung übernehmen und auf den bisherigen Erfolgen aufbauen“ so der stellvertretende Vorsitzende Pascal Thiry.

In Zeiten des Klimawandels, der die heimischen Wälder bedroht, sieht sich die Junge Union in der Pflicht. Mit einer Baumpflanzaktion wird man seitens der JU auf die Forstverwaltung zugehen, um hier ein deutliches Zeichen zu setzen.

Neue Ideen und Altbewährtes

Aber nicht nur mit neuen Ideen, sondern auch mit dem alten Bewährten wird der neue Vorstand in Zukunft weitermachen. Ob die Bewirtung der Rathausbühne am Blumen- und Lichterfest oder die Beteiligung am Schloss-Open-Air im letzten Jahr – die JU wird auch künftig bei solchen Aktionen mit Ihrem Angebot vertreten sein und sich so aktiv in das kulturelle Leben von Walldürn einbringen.

Die JU möchte wieder stärker mit der Bevölkerung ins Gespräch kommen. Weshalb neben den gewohnten Aktionen und Informationsständen durch neue Austauschdialoge mit Bürgern und Abgeordneten in den Austausch kommen möchte. Außerdem wird man sich auch verstärkt an den Veranstaltungen der CDU einbringen, um dort die Themen der jungen Generation einzubringen, um diese nicht nur zu besprechen, sondern Lösungen herbei zu führen.

„Wir wollen zeigen, dass Politik nicht verstaubt und langweilig ist. Unser Ziel ist es den Themen der jungen Generation auch künftig eine Bühne zu bieten und mit einem offenen Ohr am Puls der Zeit zu sein. Mit modernen und neuen Aktionen wollen wir Politik zum Anfassen und Mitmachen gestalten“ schloss David Schiffmacher die Sitzung.

