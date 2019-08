Neuer Festschmuck ist zu sehen

Mariä Himmelfahrt ist zwar in Baden-Württemberg kein gesetzlicher Feiertag mehr, jedoch wird es gerade hier im „Madonnenländle“ noch in vielen katholischen Gemeinden gefeiert.

Walldürn/Bronnbach. Weitere Bezeichnungen sind Großer Frauentag, Maria Würzweih oder Büschelfrauentag. Dieses ursprünglich mehr allgemein gehaltene Marienfest geht auf den „Tag der Gottesmutter Maria“ zurück, der seit der Mitte des 5. Jahrhunderts in einem Lektionar aus Jerusalem bezeugt ist.

Die Prozession ist seit Papst Sergius I. (687 - 701) überliefert. Seit Papst Hadrian I. (772 - 795) ist die Festbezeichnung „Aufnahme der heiligen Maria“ üblich. Der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem, Komturei St. Bonifatius Walldürn, begeht an diesem Tag ein Jubiläum

Zum Brauchtum an Mariä Himmelfahrt gehört die Weihe des „Würzbüschel“. Die Auswahl der Heilkräuter war jedoch je nach Landstrich genau festgelegt und betrug nach der Zahlensymbolik zwischen 7 und 99. Kräuter die bei uns in einen Würzbüschel gehören sind: Johanniskraut, Wermut, Beifuß, Rainfarn, Schafgarbe, Königskerze, Tausendgüldenkraut, Eisenkraut, Kamille, Thymian, Baldrian, Odermennig, Alant, Klee und die diversen Getreidearten.

Das Fest Mariä Himmelfahrt war insbesondere in der Ostkirche ein Feiertag. Seit ungefähr dem 7. Jahrhundert wurde es auch in der Westkirche am 15. August als Festtag übernommen.

Die große Zahl der marianischen Feste ist der Ausdruck der dankbaren Hochschätzung, die die Kirche Maria entgegenbringt. Außerdem ist Maria auch die Schutzpatronin von Ländern, Städten, Bistümern und Orden. So ist Maria als weinende Gottesmutter von Salette die Ordenspatronin der Missionare der Heiligen Familie, welche seit dem Jahr 2000 in dem ehemaligen Zisterzienserkloster in Bronnbach sind und Maria, als Königin von Palästina, ist die Patronin des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem.

Auch die Klosterkirche in Bronnbach ist Maria geweiht. Deshalb beteiligt sich auch der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem, die Komturei St. Bonifatius Walldürn an den Feierlichkeiten am Patrozinium in der Klosterkirche Bronnbach. Da dies in diesem Jahr zum zehnten Mal sein wird, konnte als Festprediger der emeritierte Erzbischof Dr. Robert Zollitsch als Festprediger gewonnen werden. Außerdem wird in diesem Jahr zum ersten Mal der neue Festschmuck bestehend aus Fahnen und Wimpeln auf dem Prozessionsweg zu sehen sein.

Die Heilige Messe mit Kräutersegnung, den Missionaren von der Heiligen Familie, sowie dem Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem findet in der Klosterkirche in Bronnbach am Donnerstag um 18.30 Uhr statt.

Nach der Marianischen Prozession findet ein Stehempfang im Kloster statt, wozu alle Kirchenbesucher willkommen sind. Torsten Englert

