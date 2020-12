Neue Wege des Glaubens und Lebens erschlossen

Walldürn.Seit 25 Jahren übt Hans Miko das Amt eines Ständigen Diakons in der katholischen Pfarrgemeinde St. Georg und – seit deren Bestehen – in der gesamten Seelsorgeeinheit aus. Anlässlich dieses Weihe- und Dienstjubiläums fand am Sonntag ein Festgottesdienst in der Basilika statt, den Organist Jürgen Miko, Sabina Miko (Gesang), Thorsten Schmitt (Gesang und Vokal) sowie Stephanie Schmitt (Vokal) musikalisch umrahmten.

Stadtpfarrer Josef Bregula bezeichnete in seiner Predigt Johannes den Täufer als herausragende Gestalt in der Zeit des Übergangs vom Alten zum Neuen Testament. Er stelle mit seinem eindrücklichen Auftreten und Zeugnis eine Art Brücke dar, die aus einer alten, scheinbar untergehenden Tradition in eine neue Zeit führte. Solch eine Brückenfunktion komme in der katholischen Kirche besonders den kirchlichen Amtsträgern zu.

Dabei handle es sich um „von Gott gerufene Menschen, die den großen Brückenschlag Gottes zu den Menschen verkörpern und mit Leben erfüllen“, so der Pater. Ihr Dienst verdeutliche, dass Wort und Tat, Gottes- und Nächstenliebe, Alltag und Festzeit, Liebesmahl und konkrete Solidarität im Sinne Jesu Christi zusammengehören. „In besonderer Weise steht dafür der Diakon ein“, betonte Bregula.

Das Amt des Diakons sei das grundlegende kirchliche Amt, das den inneren Wesenskern der Kirche Jesu Christi verdeutliche: das Dienen und damit das Leben für Gott und füreinander. „Genau genommen bleiben auch Priester und Bischöfe trotz höherer Weihen immer Diakone“, zeigte sich Bregula überzeugt. Es sei unabdingbar, dass sich der Diakon immer wieder in die „Wüste“ zurückziehe und sich seiner Berufung und Sendung vergewissere.

Neben den notwendigen längeren Auszeiten oder Exerzitien heiße dies konkret, täglich Zeit zu reservieren, um die Freundschaft mit Jesus Christus zu pflegen. „Der Diakon soll ,aus dem Geist der Innerlichkeit‘ leben und ein ,Mann des Gebets‘ sein, wie es im fünften Versprechen bei der Diakonenweihe heißt“, erklärte Bregula. Diese Innerlichkeit sei das Fundament jedes kirchlichen Amts.

Darüber hinaus zählt es zu den Aufgaben eines Diakons, Gott einen Weg in die heutige Lebenswelt zu bahnen und Menschen einen Zugang zu Gott zu ermöglichen. „In seinem Dienst bahnt er Begegnungen mit Gott an, schafft tragende Verbindungen und baut Brücken, die neue Wege des Glaubens und Lebens erschließen“, so Bregula. So sei der Diakon eine Art Türöffner und Wegbereiter für Gott. Im sechsten Versprechen heiße es: Der Diakon soll den Armen und Kranken beistehen sowie den Notleidenden, Heimatlosen und Entwurzelten helfen.

Das Tun des Diakons soll auf Gemeinschaft hin ausgerichtet sein. Er sei Mitarbeiter, nicht Vorsteher, und auch nicht Einzelkämpfer. Er richte seinen Dienst darauf aus, dass die anderen Dienste in ihrer je eigenen Weise zum Zuge kommen und sich entfalten können. Kurz: „Der Diakon weiß sich eingebunden in ein Ganzes und ist die ,Seele der Mitarbeit‘.“

Abschließend sagte Bregula dem Jubilar Dank für den großen Einsatz in der Seelsorgeeinheit, den er immer wieder mit Leib und Seele ausübe. Seit 25 Jahren bringe er sich in vielen Bereichen der Seelsorge verantwortlich ein. Vor allem die Wortgottesdienste an den Wochenenden gehören fest in seinen Aufgabenbereich. Er übernimmt zudem häufig den Beerdigungsdienst in der gesamten Seelsorgeeinheit. Dabei freue es den Diakon, wenn ehemalige Schüler der Konrad-von-Dürn-Realschule, wo Hans Miko als Lehrer und Konrektor tätig war, ihn für ihre Trauung anfragen oder deren Kinder taufen lassen wollen.

Dank seiner Tätigkeit als Pädagoge habe Miko einen guten Kontakt zu den Jugendlichen und bringe sich in die Vorbereitungen zur Erstkommunion und Firmung ein, lobte der Stadtpfarrer. Die Kleinkinderwortgottesdienste in Altheim sind ebenso ein fester Bestandteil seiner Jahresplanung.

Anlässlich des 25-jährigen Diakonatsjubiläums verlas Bregula ein Glückwunschschreiben von Erzbischof Stephan Burger, der Miko dafür dankt, seine Aufgaben als ständiger Diakon stets mit großem Verantwortungsbewusstsein erfüllt zu haben. Des Weiteren überreichte Stadtpfarrer Bregula Diakon Hans Miko eine Ehrenurkunde im Auftrag von Generalvikar Monsignore Dr. Axel Mehlmann, der für die Verwaltung des Erzbistums Freiburg verantwortlich ist. ds

