Neue Karten und Features

Neckar-Odenwald-Kreis.In den aktuellen Tagen lernen viele ihre eigene Heimat ganz neu kennen. Sie entdecken, wie erholsam Aktivitäten in der Landschaft sein können und nehmen intensiv wahr, wie sich die Natur mit jedem Tag ändert. Dabei kann es besonders spannend sein, auch verborgene Kleinode zu entdecken, sich auf stille Pfade zu begeben und neue Routen auszuprobieren. Besonders das Wandern, Radfahren und Mountainbiken erlebt zurzeit regen Zuspruch, was man ganz besonders an der großen Nachfrage nach den Rad- und Wanderkarten des Geo-Naturparks sieht. Passend dazu wurde auch die MTB-Webseite überarbeitet und bietet nun neben den bewährten Inhalten neue Features, wie eine interaktive Streckenkarte, ein Instagram-Feed sowie viele neue Navigationsmöglichkeiten.

Und auch Wanderer kommen auf ihre Kosten: Unterwegs in der Natur können sie sich über bestens markierte Wanderwege, spannende Infotafeln, erlebnisreiche Pfade und bequeme Bänke zum Ausruhen freuen. Deren Pflege und Instandhaltung ist dabei nur ein Teil der vielfältigen Aufgaben des Geo-Naturparks. Ganz im Stillen und zugleich auf Hochtouren werden momentan die Projekte in der Region mit Mitgliedskommunen und Kooperationspartnern weiter verfolgt, neue Formate entwickelt und gemeinsame Aktionen vorbereitet. „Wir freuen uns schon jetzt darauf, gemeinsam mit unseren Partnern Einweihungen zu feiern und wieder Veranstaltungen für die ganze Familie anbieten zu können. Dabei arbeiten wir bereits jetzt an neuen Konzepten.“

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 30.04.2020