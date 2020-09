Neue Fünftklässler offiziell begrüßt

Walldürn.Corona hat vieles verändert – in allen Lebensbereichen. So können auch in den Schulen manche Rituale und liebgewonnenen Traditionen nicht wie gewohnt umgesetzt werden. Dies wurde bei der Begrüßung der neuen Schüler an der Konrad-von-Dürn-Realschule Walldürn deutlich. Üblicherweise wird dieser besondere Tag mit einer gemeinsamen Feierstunde der neuen Klassen in der Neuen Aula feierlich gestaltet. Da die Vorgaben des Kultusministeriums keine Vermischung mehrerer Jahrgangsstufen erlauben, konnte dies nicht in gewohnter Weise umgesetzt werden. Umso wichtiger war es der Realschule, den „Neuen“ trotzdem einen herzlichen Empfang zu bereiten.

Um alle Abstandsregeln einhalten zu können, fanden zwei Begrüßungsfeiern parallel statt: Konrektorin Elke Gramlich und Klassenlehrerin Bianca Breunig-Teichmann hießen die 5a in der Alten Aula willkommen, Schulleiter Patrick Schmid und Klassenlehrerin Regina Eck begrüßten die Schüler der 5b in der Neuen Aula. Musikalisch unterstützt wurden sie jeweils von Tim Bäuerlein (7b) und Noah Mann (7a). Bei den Begrüßungsworten wurde deutlich, dass die Rahmenbedingungen in diesem Schuljahr zwar etwas andere sind, die Emotionen bei den Beteiligten aber doch ähnlich bleiben: Freudige Erwartung sowie Anspannung und Aufregung waren zu spüren. Mit der Unterschrift auf dem Schulhaus-Plakat wurden die Fünftklässler offiziell Schüler der Realschule.

Während Schmid und Gramlich den Eltern in den Klassenzimmern wichtige Themen wie Hygiene-Maßnahmen und den Umgang mit dem Schulmanager, der für den digitalen Informationsfluss ungemein wichtig ist, erläuterten und für Fragen zur Verfügung standen, machten die Klassenlehrerinnen ihre Schützlinge bei einer Führung mit der neuen Umgebung vertraut. Im Klassenzimmer wartete dann auf die Fünftklässler ein gepresstes vierblättriges Kleeblatt und ein kleines Geschenk, das ihnen den Start an der neuen Schule noch versüßen sollte.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.09.2020