Neue Ausgabe der Zeitschrift „Der Odenwald“ veröffentlicht

Glashofen.Im ersten Beitrag in der neuesten Ausgabe der Zeitschrift „Der Odenwald“ über „Die Einrichtung von Briefgütern in Roßdorf und Johann Heinrich Mercks Bericht darüber“ stellt die Autorin Ursula Richter ein Schreiben Mercks aus dem Jahr 1780 an den Herzog Karl August von Sachsen-Weimar an den Anfang. Darin antwortet er dem Herzog auf seine Anfrage, was es mit den sogenannten Briefgütern, kleinen aus herrschaftlichem Landbesitz gebildeten Bauernhöfen, in der Landgrafschaft Hessen auf sich hat.

Meistbietend versteigert

Für die Antwort war Meck, Spross der bekannten Darmstädter Apothekerfamilie, nach Roßdorf geritten und bei Oberschultheiß Gerst und Steuerperäquator Steiner, in Erfahrung gebracht, dass von knapp 240 Morgen des ehemaligen des landgräflichen Hofs in Roßdorf 220 Morgen für zwanzig Briefgüter bestimmt und an Meistbietende versteigert worden waren,

In dem folgenden Beitrag „Der Fluratlas des Schlosses Rimhorn und der zugehörigen Ländereien“ stellt Thomas Heß eine detailgenaue Karte des Pretlackschen Schlosses in Rimhorn vor. Der General Johann Rudolf von Pretlack hatte als Herr des Dorfes dort ein Hofgut errichtet und 1733 durch herrschaftliche Wohngebäude erweitern lassen. Die „Karte des Pretlackschen Schlosses in Rimhorn mit den zugehörigen Ländereien“ entstand im Jahr 1752 und wurde vom „hochfürstlich löwensteinischen“ Architekten und Geometer Tilmann Ruland anlässlich des Verkaufs an die Gemeinherrschaft Breuberg angefertigt.

Seltener Brauch

Die weiteren Beiträge sind die Bildbeschreibung von Winfried Wackerfuß, „Charles Regnier: Laudenbach am Main 1844“, Johann Breu, „Arma-Christi-Kreuze im Odenwald“ (beispielsweise bei Glashofen) und unter der Rubrik „Quellen – Bilder – Dokumente: Ein seltener Brauch im Zusammenhang mit Kirchenrenovierungen“ über den Heischegang mit dem Kirchturmhahn sowie abschließend den Beitrag von Matthias Roth „Die traurige Lage und den Zustand der hiesigen Gemeinde Seidenbuch – Brief aus dem Jahr 1855 an das Großherzogliche Kreisamt in Lindenfels“.

Buchhinweise auf Neuerscheinungen bilden den Abschluss dieser Ausgabe 1 im Jahr 2020 der Zeitschrift „Der Odenwald“. Sie kann über die Geschäftsstelle des Breuberg-Bundes, Ernst-Ludwig-Straße 2-4 in Breuberg, oder den Buchhandel sowie über das Internet unter www.Breuberg-Bund.de bezogen werden, wo auch weitere Informationen zu bekommen sind.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.04.2020