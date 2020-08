Natur erleben und durch Irrwege streifen

Walldürn.Auch in diesem Sommer gibt es die Möglichkeit, die Faszination Mais-Labyrinth und die Natur zu erleben, durch Irrwege zu streifen und dabei an einem Gewinnspiel teilzunehmen: Die mittlerweile sechste Saison im Maislabyrinth beim Stolz-Aussiedlerhof in Walldürn (gegenüber Einkaufsareal; Ausfahrt Walldürn Mitte/Süd) ist gestartet.

Spezielle Corona-Regeln

Die speziellen „Corona-Regeln“ heißen: nicht entgegen der Einbahnstraßen gehen und den Ausgang finden. Am Eingang werden die persönlichen Daten aller Gäste aufgenommen, Gruppen können maximal zehn Personen groß sein und es ist 1,50 Meter Abstand zu halten. Im Toilettenbereich ist Maskenpflicht, ein eigener Stift ist mitzubringen.

Neben dem Eingang des Maisfeldes steht auch wieder eine Strohburg zum Klettern und Hüpfen bereit. Die Öffnungszeiten sind bis 14. September jeweils mittwochs und freitags von 13 Uhr bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 19 Uhr, danach nur noch sonntags. Es gibt Kaffee und Kuchen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 13.08.2020