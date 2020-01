Narren in den Startlöchern

Rippberg.Die Rippberger Vereine waren schon immer bemüht, allen Fastnachtsfreunden beste Unterhaltung zu bieten. Und so werden sie auch in dieser Kampagne wieder zwei Prunk- und Fremdensitzungen auf die Beine gestellt. Am Samstag, 22. Februar, steigt ab 19.31 Uhr in der Sporthalle die große Prunk- und Fremdensitzung mit Narretei der Spitzenklasse. Schwungvolle Garde - und Schautänze werden das närrische Volk begeistern, und bei den Büttenreden und Showeinlagen dürften die Lachmuskeln wieder gehörig strapaziert werden. Natürlich brauchen auch die Kleinen und älteren Semester auf das närrische Treiben nicht zu verzichten. Sie kommen am Sonntag, 23. Februar, beim Kinder - und Seniorennachmittag ab 15 Uhr zu ihrem Recht, denn dann zeigt der Narrensamen in einem bunten, närrischen Programm sein Können.

Damit dieses Vorhaben auch reibungslos über die Bühne geht, ist am Samstag, 15 . Februar, um 10 Uhr der erste Arbeitseinsatz. hape

