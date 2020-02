Närrischer Nachwuchs zauberte schwungvolle Tänze auf das Parkett

Rippberg.„Früh übt sich, was ein Meister werden will“, heißt es bei Friedrich Schiller. Während es in Wilhelm Tell um das Armbrustschießen ging, trafen am Sonntag in der Rippberger Sporthalle Kinder und Jugendliche ins Schwarze. Ob als Einhorn, Wikinger, Monster oder Detektive: Bei der Kinder- und Seniorenfasching ging es auf der Bühne bunt, laut und wild zu.

Natürlich waren Eltern, Großeltern, Geschwister und Freunde mit von der Partie, so dass der Saal voll besetzt war und in den Gängen ein reges Gewusel herrschte. Sitzungsleiter Otto Trabold führte wortgewandt durch das Programm. Dieses bestand aus einfallsreich gestalteten und mitreißenden Tanz - und Gardeauftritten. Zur Unterhaltung spielte die Rippberger Blasmusik unter der Leitung von Martin Weckbach auf. Die Gastgeber vom Rippberger Kindergarten starteten dann mit ihrem furiosen Tanz zum Thema „Zirkus“.

Wikinger und Monster

Dann folgte der erste solistische Auftritt des reizenden Tanzmariechens Silja-Maria Fieger aus Hainstadt. Der TSC Walldürn schickte die Mäusegruppe, die in Wikingerkostümen das Publikum verzauberte. Die Kindergarde der „Heeschter Berkediebe“ glänzte mit Tempo und Leidenschaft. Unaufgeregt und ohne Nervosität präsentierte die Kindergarde aus Waldstetten ihren Monstertanz. Mit dem Tanz „Einmal ein Einhorn sein“ der „Dürmer Äffle“ ging es dann märchenhaft im Programm weiter. Die Juniorengarde der „Höhgöiker“ aus Glashofen bewies ein feines Gespür für genaue Tanzschritte. Immer wieder ein Genuss sind die Kleinsten, so auch die Kükengarde der „Höhgöiker“ mit „Neues aus Entenhausen“. Die Knirpsegruppe des TSV Buchen legte als „Zuckersüsses TSV-Gemüse“ eine schwungvolle und schmissige Darbietung auf das Parkett. Die Jugendprinzengarde der FG Walldürn zeigte sich bei ihrem Gardetanz temperamentvoll. Unter dem Motto „Auf der Suche nach dem wahren Glück“ tanzte die Juniorenschautanzgruppe des TSC Walldürn. Als zweite Solisten überzeugte das Tanzmariechen Mia Riehl von der Glashofener FG mit tänzerischen Talent, sportlichen Salti und Sprüngen. Die Jugendschautanzgruppe der FG „Fideler Aff“ aus Walldürn stellte in vergnüglicher Weise dar, was in einem Labor passieren kann, wenn die „Monster los“ sind. Sehr einfallsreich war der Tanz „Respect“ der Juniorenschautanzgruppe des TSV Buchen. Die Kindergarde aus Altheim sorgte mit einem zackigen Gardetanz für die nächste Augenweide. Begeistert nahm das Publikum den tollen Tanz der Jugendschautanzgruppe des TSC Walldürn zum Thema „Detektive“ auf. Für den krönenden Abschluss sorgte die Jugendschautanzgruppe TSV Buchen mit stimmungsvoller Musik und dem schwungvollen Tanz „Am Teich, da ist was los“. Zu Recht können die Faschingsgesellschaften und Vereine stolz sein auf ihren Nachwuchs. Zum Schluss bedankte sich Sitzungsleiter Otto Trabold bei allen Mitwirkenden, ehe die von den örtlichen Firmen und Vereinen gesponserten Süßigkeiten an die Kinder verteilt wurden. hape

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 25.02.2020