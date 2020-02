Närrischer Endspurt der „Dunder“

Altheim.Das traditionelle Sauermilchessen findet am Sonntag, 23. Februar, um 13.11 Uhr am Dorfplatz statt. Hierzu treffen sich die Teilnehmer und die Garden um 13.01 Uhr zur Aufstellung in der Gerichtstetter Straße 9. Im Anschluss an das traditionelle Essen geht es ins VfB-Clubheim, wo ein unterhaltsames närrisches Programm geboten wird, unter anderem werden die „Brügelknaben“ auftreten und die Gewinner des Dunderrätsels werden ausgelost. Die „Dunder“ nehmen am Montag, 24. Februar, am Umzug in Höpfingen teil. Busabfahrt ist um 12.30 Uhr am Dorfplatz. Der Kindernachmittag der „Dunder“ mit anschließender Schweineverlosung beginnt am Dienstag, 25. Februar, um 14.11 Uhr in der Kirnauhalle. Der Eintritt ist frei.

