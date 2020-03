Nähmaschine rattert unablässig

Anstatt trendiger Frühjahrsmode entstehen unter den geschickten Fingern von Brigitte Wagner in ihrem Atelier in Gerolzahn Mundschutzmasken in sämtlichen Farben und Mustern. Die Fränkischen Nachrichten haben der „Tapferen Schneiderin“ bei der Arbeit über die Schulter geschaut. Natürlich mit zwei Meter Abstand.