Nach vielen Jahren Besuch bei Freunden

Einen besonderen Besucher hatte die Familie von Benno Sans in Altheim: Gilmar Schneiders aus Brasilien, der vor 25 Jahren seine Lehre als Landwirt auf dessen Hof begonnen hatte.

Altheim. Gilmar Schneiders aus Blumenau in Brasilien pflegt heute noch seine vor 25 Jahren in Altheim begonnene Freundschaft zur Familie von Benno Sans sowie dessen Mutter Dina. Vor wenigen Tagen kam er mit seiner Frau Sulene und Tochter Bianca zu einem Besuch nach Deutschland, um ihnen sowie auch den Eltern, die ihn auf dieser langen Reise begleiteten, zu zeigen, auf welchem Hof im Bauland er vor 25 Jahren eine landwirtschaftliche Lehre als Landwirt begonnen hatte.

Ausbildung in Deutschland

Damals gab es ein Projekt des Landwirtschaftsamtes, wo junge Brasilianer zur Ausbildung nach Deutschland vermittelt wurden, was viele landwirtschaftliche Betriebe und auch die jungen Brasilianer angenommen hatten und für sie eine Besonderheit gewesen ist. Dadurch kam Gilmar Schneiders auf den landwirtschaftlichen Betrieb von Engelbert Sans, den später Sohn Benno übernommen hatte. In seiner Lehrzeit lernte er hier in für ihn fremden Land, vieles über den Ackerbau, die Fruchtfolge, die Viehhaltung sowie auch den Umgang mit den großen landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Maschinen.

Nach Ablauf seiner Lehre ging Schneiders mit vielen neu gewonnenen Eindrücken in seine brasilianische Heimat zurück, um die in Altheim begonnene landwirtschaftliche Lehre zu beenden, wie er in einem Gespräch mit den FN sagte. In der brasilianischen Landwirtschaft hat er allerdings nie gearbeitet. Der Grund dafür war, dass sein Vater den elterlichen Betrieb seinem jüngeren Bruder übergeben hatte.

Seine erste Beschäftigung fand er deshalb in einer Stickerei und später war er und dies ist er heute noch als Fahrer in einer Firma tätig. Wie Gilmar Schneiders erzählte, hat er deutsche Vorfahren, die im Jahr 1850 von Reil an der Mosel nach Brasilien ausgewandert sind.

Er selbst wohnt in Blumenau, seine Eltern nicht gerade um die Ecke, sondern im 620 Kilometer entfernten Sao Joas Do Oesle unweit der argentinischen Grenze. Trotz der weiten Entfernung stehen sie immer in Kontakt untereinander.

Wie Schneiders, der Altheim und die Region Bauland bestens kennt und auch hier noch viele Freunde hat sagte, wurde seine Heimatsprache deutsch immer gepflegt und auch an die nächste Generation weitergegeben. Jetzt nach 23 Jahren, habe er sich entschlossen Deutschland zu besuchen und zu den Wurzeln seiner Vorfahren zurückzukehren und auch seinen Freund Benno und dessen Familie zu besuchen, die sich, wie Dina Sans einfügte, gerne an die Lehrzeit von Gilmar vor mehr als 20 Jahren in Altheim zurück erinnert.

Neue Erfahrung

Es war auch für die Familie Sans eine ganz neue Erfahrung einen brasilianischen Lehrling auf dem Hof zu haben. Schnell wuchs eine besondere Freundschaft heran, die heute, wie deutlich zu sehen war, noch besteht. Von Altheim aus bereiste Gilmar Schneiders verschiedene Stationen wie auch Reil an der Mosel, in die Stadt seiner Vorfahren. Weiter besuchten sie München, Heidelberg den Bodensee und den Breisgau, wo die Schwester von Benno Sans, Sigrid, lebt, die mit ihrem Ehemann Dieter einen großen Landwirtschaftlichen Betrieb unterhält, der sich auf den Erdbeer - und den Kartoffelanbau spezialisiert hat.

Diesen Hof wollte er unbedingt sehen. Gilmar Schneiders war auch von der Weiterentwicklung des landwirtschaftlichen Betriebes Sans beeindruckt. Hier hat sich seit er dort seine Lehre begann, vieles verändert, sagte er am Tag vor seiner Rückreise in seine brasilianische Heimat.

Besonders freute ihn, dass noch solche herzlichen Kontakte der beiden Familien untereinander bestehen.

Sie haben sich in Altheim sehr wohl gefühlt, viel von Deutschland gesehen und auf diesem Kurzbesuch erlebt. Diese bleibenden Eindrücke nehmen sie alle gerne mit in ihre Heimat nach Brasilien. Gilmar Schneiders hat die Familie Sans zu einem Gegenbesuch nach Blumenau eingeladen und würde sich besonders freuen, wenn sie ihn dort besuchen würden.

Benno Sans nahm diese Einladung sehr gerne an und versprach bald zu kommen, so dass diese deutsch-brasilianische Freundschaft noch lange bestehen bleibt. F

