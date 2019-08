Musikschüler zeigten ihr Können

Einen Einblick in das Können der Musikschüler bot das Schuljahresabschlusskonzert der Städtischen Musikschule im Haus der offenen Tür. Ensembles und Solisten boten ein buntes Programm.

Walldürn. Das Konzert wurde in Zusammenarbeit mit dem Förderverein der Musikschule veranstaltet. Die Programmgestaltung lag wieder in den bewährten Händen des Leiters der Städtischen Musikschule Walldürn, Bernd Heß.

Musikalisch eröffnet wurde dieses Konzert mit dem Auftritt der Kinder der Musikalischen Früherziehung (Alma Abass, Lisa Bechtold, Lovis Fritz, Jonas Hauk, Lukas Kern, Juhani Krämer, Jakob Marschall, Anna Müller, Paulina Probst, Yannick Richter, Alina Ruder, Luisa Schork, Agatha Schwarz, Ellen Stich, Louis Stich und Sophie Tausch ) unter der Leitung von Lisa Kohlmann, die sich mit großer Freude mit dem Lied vom „Zauberer Schrappelschrut“ von D. Jöcker/L. Kleikamp präsentierten, und für ihren Auftritt mit begeistertem Applaus belohnt wurden.

Der Auftritt eines aus den Blockflötistinnen Jonas Günther, Amy Krämer und Silene Golek und der Musikschullehrkraft Susanne Wütschner bestehenden Instrumentalensembles folgte. Sie beeindruckten mit den modernen Hits „Walking the Dog“ von D. Helbach und „My heart will go on“ von J. Horner/Jennings.

Die Querflöten-Gruppe von Lehrkraft Sandra Zaiser mit den Flötistinnen Mareike Berlinger, Katharina Beuchert und Maja Günther mit dem Beitrag „Sur l´onde“ („Auf den Wellen“) von P. Proust überzeugte ebenfalls, wie danach das Akkordeon-Ensemble mit Marlene Bock, Moritz Kresss, Mareen Schindler und Emma-Maria Trunk unter der Leitung von Nelli Krug, die „Take five“ von P. Desmond und „Fluch der Karibik“ von K. Badelt darboten.

Simon Kreis aus der Klasse von Bernhard Trabold als Gitarren-Solist begeisterte mit „Careless whisper“ von G. Michael und „Ist da jemand?“ von A. Tawil. Im Anschluss präsentierten sich Mareike Berlinger, Katharina Beuchert und Musikschullehrkraft Sandra Zaiser als Querflöten-Terzett mit dem großartig dargebotenen 1. Satz Allegretto aus dem „Trio“ von J. Hook.

Ebenso beeindruckend der nächste instrumentale Beitrag „Set Fire to Rain“ von F. Smith, dargeboten von den Geschwistern Ula Duschek (Gitarre) und Sandra Duschek (Flöte) aus der Klasse von Armin Wehner, wie der Auftritt von Anna Dorongov aus der Klavierklasse Nina Benke mit den beiden auf dem Konzertflügel dargebotenen Beiträgen „Sonate f-moll“ von Ludwig van Beethoven und „Berceuse“ von Lo Mimieux, die zu den Konzerthöhpunkten zählten.

Das Konzert wurde nach der Pause mit dem hörenswerten Auftritt des Musikschulorchesters unter der Leitung von Jutta Pfeil fortgesetzt. Es besteht aus Daniel Schneider, Tabea Zerr (beide Trompete), Mareike Berlinger, Katharina Beuchert, Maja Günther (alle Querflöte), Lisa Kreis (Klarinette), Jessica Brandl, Luzia Drayß, Silvia Duschek, Nele Eisenschmidt, Dagmar Jeschag, Lisa Löhr, Mina Marschall, Emma Müssig, Letitia Schäfer Valerie Schäfer, Celine Stumpf, Loreen Trunk, Andreas Wagner, Justin Weber (alle Violine) sowie Bernadette Drayß (Violoncello). Zu hören war der 1. Satz Allegretto aus dem „Concerto G-Dur RV 144“ von Antonio Vivaldi, der „Marsch der Priester“ aus der Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart und das „Menuett“ aus der „Sinfonie Nr. 75“ von Joseph Haydn.

Die beiden ersten Gesangsauftritte der Vocal-Solistinnen aus der Gesangsklasse von Nicolasa Mall folgten, wobei zunächst Celina Stumpf mit „The show“ von Lenka und danach Emma Stefan in ebenso beeindruckender Weise „When I was your man“ von B. Maas folgen ließ.

Sein Können am Klavier bewies Jonas Farrenkopf aus der Klavierklasse von Thomas Listl mit dem Medley „Hold the line Afrika“ von Toto. Die letzten beiden Höhepunkte dieses Schuljahresabschlusskonzertes waren der gemeinsame Auftritt von Angelika Schotter (Gesang) und Robert Hottmann (Gesang/Gitarre) mit „Stolen Dance“ von Milky Chance sowie der Auftritt der Gruppe „Xy addiction“ (Jonas Farren-kopf, Klavier, Alina Stumpf, Gesang und Justin Weber, Violine) unter der Leitung von Thomas Listl, die die beliebten Songs „Happier“ von Marschmello und „Let´s hurt tonight“ von One Republic zu Gehör brachten.

In seiner Schlussansprache dankte der Musikschulleiter allen, die zum Gelingen des Konzertes beteiligten haben. ds

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.07.2019