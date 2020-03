Musik für die Seele im Innenhof

Walldürn.Musik ist Balsam für Seele – so auch in der Corona-Zeit in angepasster Form am Dienstagnachmittag im oder besser am Geriatriezentrum „St. Josef“ in Walldürn. Herbert Möller, der regelmäßig die Bewohner des Geriatriezentrums mit seiner Musik zum Mitsingen erfreut, fand am Dienstagnachmittag wegen des bestehenden Besuchsverbots seine Bühne im Innenhof des Gebäudes und animierte die Bewohner, die sich zahlreich auf den Balkonen einfanden, zum fröhlichen Mitsingen. Eine gelungene Abwechslung bei zwar kühlem, aber frühlingshaftem Wetter in einer Zeit, in der kreative Ideen gefragt und sehr willkommen sind.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.03.2020