Müll wurde illegal entsorgt

Walldürn.„Rettet die Umwelt!“ – dieses Motto hat sich ein bislang unbekannter Müllentsorger in Rippberg vermutlich nicht „auf seine Fahne geschrieben“. Etwa auf Höhe des „Gerolzahner Bahnhofs“ wurden bereits am Neujahrstag durch einen Spaziergänger in einer unzugänglichen Böschung ein Bürodrucker-/Kombigerät, sowie zwei gelbe Säcke mit diversem Unrat und Wertstoffen aufgefunden. Dieser meldete es am Montag dem Ordnungsamt der Stadt Walldürn. Zeugen, die beobachten konnten, wer hier unerlaubt seinen Hausrat entsorgte oder Hinweise auf den Verursacher geben können, sollen sich unter Telefon 06282/926660 beim Polizeiposten Walldürn melden. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 16.01.2020