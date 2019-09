Müll illegal an Feldweg entsorgt

Durch den markanten Schriftzug erhofft sich die Polizei Hinweise. © Polizei

Altheim.Ein Stuhl, ein Schränkchen, ein Reisebett, eine Matratze, eine Edelstahlspüle und noch vieles mehr hat eine unbekannte Person am Sonntag zwischen 10 und 12 Uhr an einem Feldweg zwischen Rinschheim und Altheim im Gewann „Birkenbüschle“ in der Nähe der Landstraße nach Walldürn entsorgt. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und versucht herauszufinden, wer die Gegenstände dort illegal abgeladen hat.

Möglicherweise wissen Zeugen, wo die Sachen fehlen oder erkennen die markanten Beschriftungen „Schrott/rubbish“, die auf das Schränkchen und die Matratze geklebt waren, wieder. Hinweise nimmt das Buchener Polizeirevier, Telefon 06281/9040, entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 01.10.2019