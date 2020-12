Walldürn.Die Kolpingsfamilie Walldürn spendete für Bewohner des Geriatriezentrums. Den Mitmenschen etwas Gutes tun – das ist in Zeiten von Distanz und Abschottung während der Corona-Pandemie gar nicht so einfach. Für die Kolpingsfamilie war jedoch klar, dass auch im zweiten Lockdown die Menschlichkeit in diesen schwierigen Zeiten nicht zurückbleiben soll. Wie bereits im ersten Lockdown sammelte der Verein kurzerhand Geld und Sachspenden, um einsamen und isolierten Menschen eine Freude zu bereiten.

Von den Spendern kam eine große Resonanz, so dass man neben einigen Leckereien auch Unterhaltungsmaterialien beilegen konnte. „Wir hoffen, dass wir den Bewohnern des Geriatriezentrums, die besonderen Schutz vor einer Infektion benötigen, damit eine kleine Freude im Alltag ermöglichen konnten“, so Bernhard Kehl, Vorstandssprecher der Kolpingsfamilie. Das Vorstandsteam übergab die Spende an Lothar Beger, Heimleiter des Geriatriezentrums und Frank Herberich, Pflegedienstleiter. Die beiden nahmen die Spenden gerne entgegen und sprachen im Namen aller Bewohner Dank aus.

