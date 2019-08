Mitglieder beschließen Auflösung

Walldürn.Der Förderverein „Kapelle Maria Rast“ Walldürn wird aufgelöst. Einem entsprechenden Antrag des Vorstands hat die Mitgliederversammlung mit der dafür erforderlichen Mehrheit zugestimmt. Der Förderverein war am 2. April 2004 gegründet worden, um den Betrieb der Meditations-, Begegnungs- und Kommunikationsstätte „Kapelle Maria Rast“ zu kirchlichen und kulturellen Zwecken aufrecht zu erhalten und den gemeinnützigen Träger als Einrichtung der Wohlfahrtspflege finanziell zu unterstützen.

Unter der Leitung des im März verstorbenen langjährigen Vorsitzenden Manfred Kuhn war die Kapelle „Maria Rast“ im Laufe der Jahre grundlegend saniert worden und hatte sich zu einem Ort der Erholung und Begegnung entwickelt. 15 Jahre lang hat das engagierte Vorstandsteam das Gebäude in Ordnung gehalten, so dass es dem ihm zugedachten Zweck in vollster Weise entspricht und man deshalb keine Notwendigkeit mehr sieht, den Förderverein weiterzuführen.

Geordnete Verhältnisse

Wie stellvertretender Vorsitzender Kurt Kempf in der Mitgliederversammlung betonte, habe sich die Kapelle „Maria Rast“ zu einer schönen und segensreichen Einrichtung entwickelt, die auch von den Bewohnern des AWO-Wohn- und Pflegezentrums und des Odenwald Hospiz für Veranstaltungen genutzt werde. Die Vermögensverhältnisse des Fördervereins „Kapelle Maria Rast“ befänden sich in geordneten Verhältnissen, so dass der Auflösung des Fördervereins nichts im Wege stehe.

Nach kurzer Aussprache beschloss die Versammlung, den Förderverein aufzulösen, das Vereinsvermögen gemäß der Vereinssatzung dem AWO-Ortsverein Walldürn zukommen zu lassen und das Gebäude an die Eigentümer der Kapelle, die Maria Rast Immobilien GmbH, zurückzugeben.

Wie von Seiten der Eigentümer glaubhaft versichert wurde, könne die Kapelle vom AWO-Wohn- und Pflegezentrum und vom Odenwald Hospiz für Veranstaltungen weiterhin in gleicher Weise genutzt werden wie bisher. ds

