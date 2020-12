Mit Waffe auf Rehe geschossen

Walldürn.Zwischen Mittwoch, 23., und Donnerstag, 24. Dezember, schoss ein Unbekannter in Walldürn, im Jagdbogen 1/2, vermutlich mit einer kleinkalibrigen Waffe auf zwei Rehe. Die schwer verletzten Tiere wurden jeweils mit einem Laufschuss noch lebend aufgefunden.

Jagdpächter informiert

Der von einem Zeugen alarmierte zuständige Jagdpächter erlöste am Vormittag des Heiligabends das Reh mit einer Schusswunde am Hinterlauf von seinen Leiden. Im gleichen Revier stellte der Jagdausübungsberechtigte am Donnerstagabend ein weiteres schwer verletztes Reh, mit einem angeschossenen Vorderlauf, fest und musste dieses ebenfalls erlösen.

Untaugliche Patrone

Die Polizei und die Jägerschaft bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, um den Wilderer zu identifizieren, der mit einer untauglichen Patrone einem wilden Tier Schmerz und Leid zufügte und das Jagdrecht eines Anderen verletzte.

