Mit über 3,3 Promille am Steuer

Walldürn.Über 3,3 Promille zeigte das Alkoholtestgerät einer Streife des Polizeireviers Buchen nach der Kontrolle einer 47-jährigen Autofahrerin am Donnerstagmittag in Walldürn an. Zeugen meldeten dem Polizeirevier gegen 13.20 Uhr eine möglicherweise unter Alkoholeinfluss stehende Autofahrerin.

In der Ringstraße konnten die Beamten die Frau mit ihrem BMW anhalten und kontrollieren. Aufgrund des Testergebnisses musste die Frau den Wagen stehenlassen und mit zur Entnahme einer Blutprobe kommen. Ihren Führerschein musste sie gleich abgeben. Auf die 47-Jährige kommen nun eine Strafanzeige und der Entzug der Fahrerlaubnis zu. pol

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.08.2019