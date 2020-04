Mit einem Bild viele Likes sammeln

Walldürn.Das Online-Team der Stadt Walldürn startete einen Online-Fotowettbewerb. Um nicht nur via Social Media den Walldürner Bürgern die Möglichkeit der Teilnahme zu bieten, können Fotos auch per E-Mail oder Post eingereicht werden.

Blühende Gärten und Balkone

Die Aufgabe auf der Facebookseite „Stadtportal Walldürn“ und bei Instagram „stadtwallduern“ lautet: Bis zum 3. Mai dürfen blühende Gärten, Balkone oder Fensterausblicke unter dem Beitrag „Dürn blüht auf“ mit #duernbluehtauf oder #dürnblühtauf geteilt werden.

Das Online-Team ist gespannt: Wie schaut es in der Kernstadt und den Ortsteilen aus?“

Zu gewinnen gibt es auch etwas: „Wir übernehmen Euren nächsten Pflanzenkauf – der in Walldürn getätigt wird – im Gesamtwert bis zu 100 Euro“, heißt es.

Das Foto mit den meisten Likes gewinnt! Fotos, die via Mail oder Post eingehen, werden online gestellt. Die Bewertung der eingereichten Fotos ist bis zum 8. Mai möglich. Fotos aus Walldürn und den Ortsteilen können per mail an tanja.naas@wallduern.de gesendet oder per Post an Tourist- und Freizeitinformation Stadt Walldürn, Hauptstraße 27, 74731 Walldürn geschickt werden.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 28.04.2020