Mit Ei im Mund den Eid abgelegt

Die „Höhgöiker“ haben sich auf die Kampagne eingestimmt. Der Elferrat legte bei der Ausgrabung der Fastnacht den Eid auf neue Kampagne ab.

Glashofen. Der Elferrat der FG „Höhgöiker“ und das Maskottchen, der „Göiker“, und weitere Mitglieder und Freunde sowie Gönner der Fasenacht trafen sich am Sonntagabend, um sich mit der Ausgrabung der Fastnacht in Glashofen am Bürgerhaus auf die fünfte Jahreszeit der Kampagne 2019/2020 einzustimmen. Mit der Höhgöikerhymne „Morgens früh um vier kräht das Göiker-Tier“ wurde die Fastnachtsausgrabung eröffnet. Nach einem dreifachen „Höhgöiker helau“ begrüßte Vorsitzender Florian Beuchert das närrische Volk.

Applaus für den „Göiker“

Währenddessen trat das Wahrzeichen der FG, der „Göiker“ hervor. Sichtlich aufgehübscht und im neuen Federkleid und einem Orden um den Hals wurde er mit viel Applaus empfangen. Es folgte im Anschluss die Vereidigung des neuen Sitzungspräsidenten Alexander Beuchert ,die Vorsitzender Florian Beuchert vornahm. Zunächst musste der neue Sitzungspräsident eine Geschmacksprüfung in Form von drei Flüssigkeiten über sich ergehen lassen, die er mit Bravur bestand. Danach schaute der Vorsitzende Beuchert auf die Kleiderordnung des Sitzungspräsidenten, dieser war vorbildlich und akkurat gekleidet – wie es sich für einen echten „Göiker“ gehört.

Zepter überreicht

Danach durfte Alexander Beuchert ein hartgekochtes Ei in den Mund nehmen und den Eid auf den „Göiker“ für die kommende Kampagne ablegen. Als Zeichen seiner Regentschaft überreichte Florian Beuchert das „Höhgöiker-Zepter“ an den Sitzungspräsidenten.

„Die fünfte Jahreszeit ist heuer da, ab jetzt regiert uff de Höh die Faschenacht“, begrüßte Sitzungspräsident Beuchert die Teilnehmer der Zeremonie. Nach närrischen Grußworten in Reimform versammelte Beuchert den Elferrat um sich, um den Schwur auf die neue Kampagne abzulegen. Ganz wichtig beim Höhgöiker-Elferrat ist die Anzugsordnung. So schaute Präsident Beuchert mit närrischen Worten auf die Kleidung. Die Bewertung war positiv: „Ich seh alle Jungs und Mädels stehen heute hier im ordentlichen Dress, wenn es die ganze Kampagne so klappt, gibt von mir bestimmt kein Stress.“ Danach nahm Beuchert die Vereidigung der 30 Elferratmitglieder vor, die mit einem Ei im Mund die Eidesformel nachsprachen.

Dem Elferrat gehören jetzt 30 Mitglieder an, das sind: Markus Baumann, Sven Baumann, Alexander Beuchert, Florian Beuchert, Elke Dörr, Michael Farrenkopf, Arno Gärtner, Vanessa Gärtner, Andreas Gehrig , Anette Gehrig , Gina Gehrig, Manfred Gehrig, Martin Gehrig , Simon Gehrig, Patrick Heinisch, Egbert Hennig, Sebastian Hennig, Tobias Hennig, Hubert Hollerbach, Reinhold Kirchgessner, Tim Kirchgessner, Danny Muckle, Hans Rusnak, Dieter Schmitt, Werner Schmitt, Silke Weimar, Jenny Westrich, Simon Westrich, Stefanie Zang und Werner Zeitler. hape

