Mit der Feuerwehr eine Ortsrunde gedreht

Altheim.Sogar mit einem Feuerwehrfahrzeug eine kleine Ortsrunde drehen durften in der vergangenen Woche 13 Kinder beim Ferienprogramm in Altheim. Für die Jungen und Mädchen drehte sich an diesem Tag alles rund um das Thema Feuerwehr.

Auf dem Schulhof der Grundschule war einiges geboten. Die Freiwillige Feuerwehr Altheim bot allen interessierten Kindern zwischen acht und 15 Jahren einen kleinen Einblick in die Arbeit der Floriansjünger. Daneben konnten sich die Kinder mit Wasserspielen und Getränken erfrischen. Eine Hüpfburg sorgte ebenfalls für Spaß an diesem Feriennachmittag.

Atemschutzanzug

Im Mittelpunkt des Programms stand das Kennenlernen des Löschfahrzeugs. Erklärt wurden die Plätze und die damit verbundenen Aufgaben der Einsatzkräfte. Besonderes Interesse wurde am Atemschutzanzug gezeigt. Erstaunt waren die Kinder über die vielen Geräte und Signale, die man beherrschen muss. Für Verwunderung sorgte auch das Gewicht des Anzugs. Nicht fehlen durfte natürlich eine kleine Stärkung, für die gesorgt wurde, bevor das Feuerwehrauto bestiegen und eine Runde durch Altheim gedreht wurde.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.08.2019