Mit den Profis aufgelaufen

Würzburg.Für die Kinder der E-Jugend der Eintracht Walldürn ging am Samstag ein Traum in Erfüllung: Als Sieger des 49. Bürgermeister-Weid-Gedächtnis Hallenfußballturniers in Königshofen durften diese die Profis der Würzburger Kickers und die Gäste der SpVgg. Unterhaching als Einlaufkinder auf das Spielfeld begleiten. Da war natürlich bereits vor der Partie die Aufregung groß unter den Augen von 4500 Zuschauern und im Fokus der Fernsehkameras den Rasen der „Flyeralarm Arena“ zu betreten. Wer Glück hatte, konnte sich dabei sogar noch ein Autogramm von Felix Magath ergattern, der nach seinem Einstieg bei Würzburgs Hauptsponsor auf der Tribüne das Spielgeschehen verfolgte. kn

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.01.2020