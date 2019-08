„Mit dem Ergebnis der Wahl hoch zufrieden“

Walldürn.„Wir können mit dem Ergebnis der Kommunalwahl hoch zufrieden sein“, mit dieser positiven Nachricht eröffnete der Fraktionsvorsitzende Rolf Günther die Sitzung der neu gewählten SPD-Gemeinderatsfraktion. Neben einer kurzen Wahlanalyse standen die Vorberatungen auf die konstituierende Sitzung des Gemeinderates auf der Agenda. Der einstimmig wiedergewählte Fraktionsvorsitzende Rolf Günther freute sich über das gute Abschneiden der SPD-Liste bei der Wahl. Mit einem Stimmenzuwachs von über 7000 Stimmen könne die SPD-Fraktion den stärksten Zuwachs aller in den Gemeinderat gewählten Fraktion verzeichnen. Auch der relative Stimmenanteil habe sich im Vergleich zur Kommunalwahl 2014 noch einmal um 4,6 Prozent auf nun 34,4 Prozent erhöht. Günther sieht darin zum einen eine Bestätigung der sachorientieren Politik der letzten fünf Jahre, zum anderen auch eine hohe Anerkennung der Kandidaten auf der SPD-Liste.

Generationswechsel eingeleitet

Noch erfreulicher als die positiven Zahlen sei die Tatsache, dass mit Manuel Sturm, Mike Hasenstab und Julian Schmitt gleich drei neue, junge Kandidaten der SPD-Liste den Einzug in den Gemeinderat geschafft haben. Gleichzeitig haben alle Stadträte der bisherigen SPD-Fraktion, die wieder zur Wahl angetreten waren, ihren Sitz verteidigen können. „So können wir auch künftig auf Erfahrung bauen und werden sicher durch neue Ideen und Impulse in unserer politischen Arbeit bereichert werden“ war ein Fazit des Fraktionsvorsitzenden. Gleichwohl habe die SPD mit diesem Ergebnis einen schrittweisen Generationswechsel eingeleitet.

Der Slogan der Kommunalwahl 2019 „Heimat gemeinsam gestalten“ solle die kommenden fünf Jahre Leitlinie der SPD sein. Der neue Gemeinderat wird vor vielen Herausforderungen stehen, war man sich einig. Die SPD-Fraktion will die Stadt mit ihren Ortsteilen positiv weiterentwickeln. Der Erhalt der bestehenden Infrastruktur und Freizeiteinrichtungen, der Schulen und Sportstätten habe ebenso hohe Priorität, wie die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und der Sanierung der historischen Altstadt. All zu oft, so habe die Vergangenheit gezeigt, müssen für dringende Sanierungsmaßnahmen finanzielle Mittel bereitgestellt werden, die an anderer Stelle dann fehlen. „Wir werden auch in der Zukunft mit Augenmaß und Sinn für das Machbare priorisieren und entscheiden“, so Günther. Dabei werde man auf ein faires Gleichgewicht zwischen den Belangen der Ortsteile und der Kernstadt achten. In der folgenden Beratung wurden die Vorschläge der Fraktion für die Besetzung der verschiedenen Ausschüsse und Gremien besprochen. Auch künftig werde sich die Fraktion vor jeder Gemeinderatssitzung im Rahmen einer Fraktionssitzung innerhalb der Fraktion über zurückliegenden Inhalte der Ausschüsse und der Ortschaftsrat Sitzungen gegenseitig informieren, so dass alle Fraktionsmitglieder über die vorberatenen Themen auf dem aktuellen Stand sind. Rolf Günther ist sich sicher, dass das gute Miteinander und die Geschlossenheit, welche die Fraktion in der Vergangenheit gelebt habe, auch in der neuen Fraktion seien Fortsetzung findet. Das sehr positive Ergebnis der Kommunalwahl und die Zusammensetzung der Gemeinderatsfraktion mit erfahrenen und jüngeren Fraktionsmitgliedern lasse die SPD-Fraktion positiv in die Zukunft blicken.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 19.07.2019