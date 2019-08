Mit Charme auf der Bühne

Walldürn.„Obacht Miller“ – mit seinem neuen Programm gastiert Rolf Miller am Samstag, 28. September, um 20 Uhr in der Nibelungenhalle. Das Heimspiel des gebürtigen Walldürners unter dem Motto „Se return of the normal one“ findet im Rahmen der 1225-Jahr-Feier der Stadt Walldürn statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr.

Trocken wie eh und je

Hier der ausländerfeindliche Syrer, da der vegane Jäger, dort Achim, Jürgen und Rolf, wie immer zu viert im Sixpack, all inclusive. Alles scheint wie immer, und bleibt genauso anders. Die Zeiten ändern sich, Miller bleibt – trocken wie eh und je, in seiner unnachahmlichen Selbstgefälligkeit. „Me, myself and I“ – wo ist das Problem, ich bin mir genug – aber damit reicht es jetzt endlich noch lange nicht: „Obacht Miller“ heißt das neue Programm von Rolf Miller.

„Halbsatz-Phänomen“

Das „Halbsatz-Phänomen“ zeigt uns erneut, dass wir nicht alles glauben dürfen, was wir denken.... „Ball flach halten, kein Problem...ganz ruhig“, „alles schlimmer äh... wie sich‘s anhört...“ wie immer weiß Miller nicht, was er sagt, und meint es genauso, denn wenn gesicherte Ahnungen in spritzwasserdichte Tatsachen münden, wer erliegt da nicht Millers Charme.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.08.2019