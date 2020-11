Mit Alkohol am Steuer

Walldürn.Ein Autofahrer hat am Samstag gegen 21 Uhr in der Hauptstraße mehrere Pkw beschädigt und flüchtete anschließend. Der 32-jährige Fahrer eines Mercedes war auf der Hauptstraße in Richtung Miltenberger Straße unterwegs und touchierte ein geparktes Auto, ehe er in ein weiteres, geparktes Auto krachte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde eines der abgestellten Autos auf ein weiteres Auto aufgeschoben und beschädigt. Anschließend versuchte der Mann zunächst, mit dem Auto zu flüchten. Er konnte jedoch durch die Polizei kurze Zeit später festgenommen werden. Der Mann hatte mit 1,48 Promille deutlich zu viel Alkohol intus, weshalb ihm eine Blutprobe in einem Krankenhaus entnommen wurde.

