„Missachtung des Amtes“

Walldürn.Ein neues Gesicht gibt es seit Montag im Gemeinderat. Bei der Sitzung des Rates im Haus der offenen Tür wurde Sven Ehrmann (AfD-Gruppierung) von Bürgermeister Markus Günther auf das Amt verpflichtet.

Er rückt für Alexander Ehrmann nach, der noch bei keiner Sitzung seit der Kommunalwahl anwesend war und nun sein Ausscheiden aus dem Gremium aus einem wichtigen Grund beantragt hatte. Nächste Ersatzperson wäre Michaela Ehrmann gewesen, die aber mitgeteilt hatte, dass sie das Amt aus familiären Gründen nicht annehmen kann, wie Hauptamtsleiter Helmut Hotzy erläuterte. Nächste Ersatzperson war dann Sven Ehrmann.

Ralf Beyersdorfer (SPD) monierte einen „untragbaren Zustand“, der endlich ein Ende finde. Die Hinderungsgründe für das Ausscheiden aus dem Rat seien so zu akzeptieren. Keiner sei davor gefeit, dass man irgendwann aus beruflichen oder familiären Gründen nicht mehr in der Lage sein wird, dieses Amt auszuführen.

„Dass sich dieser Zustand jetzt schon nahezu über ein halbes Jahr hinzieht, ist aber schon bemerkenswert. Und dass sich der gewählte Bewerber zu keinem Zeitpunkt für uns erkennbar bemüht hat, sein Amt anzutreten oder sich hier zu erklären, ist meines Erachtens eine Missachtung dieses Amtes, eine Missachtung unseres Gremiums und eine Missachtung seiner Wählerinnen und Wähler.“

Man sollte sich bewusst sein, dass man heute zweimal gegen den Willen der Wähler entscheide. „Diese haben sich, warum auch immer, für eine andere Zusammensetzung des Gemeinderates entschieden. Das sollte insbesondere den für die Aufstellung dieser Liste verantwortlichen Personen bewusst sein. Eine Kandidatur für den Gemeinderat sollte ernsthaft sein und ein Mandat darf nicht beliebig hin und her geschoben werden. Ich hoffe, dass mit den heutigen Beschlüssen dieses Trauerspiel ein für alle Mal zu Ende ist“, so Beyersdorfer unter dem Beifall des Gemeinderates, an dem sich die AfD-Räte nicht beteiligten. mar

