Messen live im Fernsehen zu sehen

Walldürn.Das pastorale Angebot in der Seelsorgeeinheit Walldürn (SE) konnte in den letzten Tagen weiter ausgebaut werden – auch wenn nach wie vor die Öffentlichkeit nicht vor Ort dabei sein kann. So fanden aktuell auch Gespräche mit dem Kirchensender K-TV statt um Live-Übertragungen aus der Basilika zu realisieren und in das Programm des Senders aufzunehmen. „Im August 2019 wurden bereits feste Übertragungskameras in der Wallfahrtskirche installiert, was nun eine problemlose externe Zuschaltung ermöglicht“, so die Verantwortlichen.

Sehr großes Echo

Die ersten beiden Live-Streamings über das soziale Netzwerk Facebook, mit der Öffnung des Blutschreins und der daran anschließenden Abendandacht, fanden ein sehr großes Echo. Über zweitausend Mal wurde das Video bereits aufgerufen und über hundert Menschen hatten sich zu dieser Zeit live verbunden.

Für die kommende Zeit, bis einschließlich Ostern, werden folgende Übertragungen aus der Basilika ermöglicht: Sonntags und mittwochs jeweils um 18 Uhr die Öffnung des Blutschreins und die anschließende Abendandacht. Darüber hinaus die Heiligen Messen donnerstags um 18.30 Uhr und sonntags um 9.30 Uhr. Diese Übertragungen finden im Livestream des sozialen Netzwerkes Facebook statt. Um dies zu sehen muss man sich dort anmelden.

Die Feierlichkeiten der Kar- und Ostertage gestalten sich wie folgt: Die heiligen drei Tage am Gründonnerstag (9. April), Karfreitag (10. April) und die Auferstehungsfeier in der Osternacht (11. April) finden in der Basilika statt. Über die Möglichkeiten einer Übertragung laufen aktuell die Planungen und Gespräche innerhalb des fünfköpfigen Online-Teams der Seelsorgeeinheit Walldürn.

Am Ostersonntag (12. April) um 9.30 Uhr und am Ostermontag (13. April) um 8 Uhr wird der Sender K-TV die Heiligen Messen live im Fernsehen übertragen. Alle Gottesdienste und Andachten werden für die gesamte Seelsorgeeinheit Walldürn und unter Ausschluss der Öffentlichkeit gefeiert. Aktuelle Veränderungen und weitere Informationen stehen auf den Webseiten der SE: www.se-wallduern.de und der Wallfahrt zum Heiligen Blut unter: www.wallfahrt-wallduern.de sowie in den Sozialen Medien. (ac)

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 03.04.2020