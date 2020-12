Mehrkosten für Abwasser möglich

Die Abwasserbeseitigung war ein Punkt bei der Sitzung des Finanzausschusses. Dabei ging es um die Gebührenkalkulation für 2021 und 2022, die nicht, wie geplant, noch in diesem Jahr erfolgt.

Walldürn. Stadtkämmerer Joachim Dörr gab den Ausschussmitgliedern Informationen. Der Ausschuss tagte im Haus der offenen Tür unter dem Vorsitz von Bürgermeister Markus Günther. Im November 2019 erfolgte die Gebührenkalkulation der Abwasserbeseitigung für 2020 durch ein Fachbüro, danach legte der Gemeinderat in seiner Sitzung am 16. Dezember 2019 die Abwassergebühren (Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebühr) für 2019 und 2020 fest.

Aufgrund der Umstellarbeiten im Bereich der Anlagenbuchhaltung im Zuge des Wechsels zum neuen kommunalen Haushaltsrecht, der komplexen Berechnung der Kosten-/Leistungsverrechnung und durch Verzögerungen aufgrund der überörtlichen Prüfung 2020 konnten die für die Nachkalkulation 2017 erforderlichen Werte dann erst Anfang November 2020 ermittelt werden.

Da gegebenenfalls die Ergebnisse der Nachkalkulation 2017 in die Kalkulation 2021 beziehungsweise bei zweijährigem Kalkulationszeitraum 2021/2022 einfließen sollen und diese in diesem Jahr nicht mehr fertiggestellt werden kann, könne die erforderliche Gebührenkalkulation für das Folgejahr 2021 beziehungsweise 2021/2022 nicht mehr in diesem Jahr erfolgen. Es ist deshalb geplant, die Gebührenkalkulation erst nach Fertigstellung der Nachkalkulation 2017 vorzunehmen. Die Satzung werde dann rückwirkend zum 1. Januar 2021 in Kraft gesetzt.

Einstimmiges Votum

Es sei nicht auszuschließen, dass für den künftigen Gebührenbemessungszeitraum höhere Gesamtkosten für die Abwasserbeseitigung umzulegen sind, als dies mit den derzeit geltenden Gebührensätzen geschieht. Nach diesen Erläuterungen stimmte der Ausschuss einstimmig der Beschlussempfehlung zu, die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren im Frühjahr 2021 neu zu kalkulieren und anhand des Ergebnisses der Kalkulation rückwirkend auf den 1. Januar neu festzusetzen. ds

