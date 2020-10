Mehrere hundert Euro Schaden

Walldürn.Vermutlich am Donnerstagabend, gegen 21.15 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer nach Angaben der Polizei einen Gartenzaun in der Schlesier Straße in Walldürn. Eine Zeugin hörte zu diesem Zeitpunkt einen Knall, konnte jedoch bei einer Nachschau nichts Verdächtiges erkennen. Erst am Morgen stellte ein Grundstücksbesitzer dann einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro an seinem Zaun fest. Der Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne den Geschädigten zu informieren oder die Polizei zu rufen. Deshalb werden nun Zeugen gesucht, die sich unter der Rufnummer 06281/9040 beim Polizeirevier Buchen melden sollen.

