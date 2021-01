Mehrausgabe genehmigt

Walldürn.In die Berichterstattung zur jüngsten Sitzung des Walldürner Finanzausschusses haben sich ein paar Fehler eingeschlichen, so eine Mitteilung der Stadt.

Stadtrat Rolf Günther beantragte in der Sitzung, dass bei der Gewährung von Zuschüssen für die von den Vereinen fertiggestellten Investitionsmaßnahmen der Gesamtbetrag auf 10 000 Euro erhöht werden soll. Dies erhöht den ursprünglichen Prozentsatz von 4,53 auf 9,1 Prozent.

Bürgermeister Markus Günther sprach sich dafür aus, dass zehn Prozent der Investitionssumme (aus maximal 50 000 Euro) gewährt werden sollen, ungeachtet der eigentlich zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in Höhe von 5000 Euro. Begründet wurde dies durch die steuerlich bedingte Verzögerung bei der Erstellung der neuen Vereinsförderrichtlinien, welche nun erst zum 1. Januar 2021 in Kraft treten sollen. Man solle die bisherige Regelung „Zuschuss in der Regel von zehn Prozent“ anwenden. Über die neuen Vereinsförderrichtlinien wird im Laufe des Jahres beraten.

Diesem Vorschlag folgte das Gremium bei der Beschlussfassung einstimmig und genehmigte die Mehrausgabe in Höhe von 6037 Euro als überplanmäßige Ausgabe.

Die Eintracht ´93 Walldürn erhält somit einen Zuschuss in Höhe von 2212 Euro (anstelle von 1002 Euro), der Gebrauchs- und Schutzhundeverein erhält 5000 Euro (anstelle von 2265 Euro) und der SV Rippberg bekommt 3828 Euro (anstelle von 1733 Euro). Die Fördersumme der Stadt Walldürn für die Investitionsmaßnahmen der Vereine für das Jahr 2020 beträgt somit nunmehr 11 040 Euro anstelle der ursprünglichen 5000 Euro.

Im Weiteren Sitzungsverlauf beantrage Stadtrat Rolf Günther die vorzeitige Gewährung und Auszahlung aller Vereinszuschüsse für das aktuelle Jahr. Begründet wurde dies mit dem durch die Corona-Pandemie eingeschränkten Einnahmequellen für die Vereine, welche dennoch ihre laufenden Kosten zu bestreiten haben. Auch diesem Vorschlag folgte das Gremium bei der Beschlussfassung einstimmig.

