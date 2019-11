Mehr Schutz und Raum für Radfahrer

Als passionierte Radfahrerin, die oft das Auto stehenlässt, habe ich mich nicht gewundert, dass es in der Ringstraße vor kurzem wieder einen Fahrradunfall gegeben hat. Der betreffende Radfahrer wurde auf dem Gehweg an der Einmündung der Köhlerstraße in die Ringstraße von einem Auto angefahren.

Dieser Gehweg wird offiziell als „anderer“ Radweg bezeichnet, da er für Fußgänger und Radfahrer zugleich gebaut worden war. Radfahrer sollten meiner Meinung nach diesen Gehweg meiden und stattdessen auf der Straße fahren.

Dort werden sie von den Autofahrern gesehen. Sie müssen nicht damit rechnen, dass aus Seitenstraßen, Hofeinfahrten und Parkplätzen kommend, Autos plötzlich auf diesem Gehweg stehen. Sie müssen nicht parkenden Autos ausweichen. Sie kollidieren wegen der Enge nicht mit den Fußgängern.

Zudem erleben Radfahrer immer wieder, dass andere Radfahrer, nicht nur Kinder, den Gehweg in der falschen Richtung befahren oder ungebremst aus Seitenstraßen in umgekehrter Richtung in den Gehweg einbiegen.

Radfahrer, die die Straße benutzen, treffen auf Autofahrer und Lastwagen, die auf der relativ engen Straße mit 50 km/h und mehr an ihnen vorbeirauschen und den Sicherheitsabstand nicht immer einhalten. Besonders brenzlig wird es bei den riesigen Traktoren, die mit ihren wuchtigen Anhängern mit nicht angemessener Geschwindigkeit die Ringstraße befahren.

Wie gefährlich es für Radfahrer werden kann, habe ich am eigenen Leib erfahren. Ich befuhr die Ringstraße abwärts Richtung „Haus der offenen Tür“ und wollte links in die Schachleiterstraße abbiegen, musste aber den entgegenkommenden Verkehr abwarten.

Als ich losfahren wollte, hörte ich lautes, aufheulendes Motorengeräusch und blieb stehen. Ein Auto überholte mit hoher Geschwindigkeit die hinter mir haltenden Autos und fuhr einfach die Straße weiter. Es hätte schlimm ausgehen können! Wir Radfahrer brauchen Sicherheit, und dies wäre bei Tempo 30 und einem Schild „Achtung Radfahrer“ entlang der gesamten Ringstraße eher gegeben. Der Radfahrer würde durch die Verringerung der Geschwindigkeit nicht als störendes Hindernis, sondern als gleichberechtigter Verkehrspartner wahrgenommen.

Wer will, dass mehr Verkehrsteilnehmer auf das Fahrrad umsteigen, muss umdenken, dass den Radfahrern mehr Schutz und Raum gegeben wird. Deshalb sollte auf der gesamten Ringstraße Tempo 30 eingeführt werden!

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 22.11.2019