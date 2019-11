Mehr als nur ein Aufenthaltsort

Walldürn.Im Beisein von Bürgermeister Markus Günther ist das neugestaltete Erdgeschoss der Auerberg-Werkrealschule eingeweiht worden. Neben dem vor zwei Jahren von der Schreinerei Staudenmaier gestalteten Lounge-Bereich ergänzen nun modern zugeschnittene Tische und Stühle das Erdgeschoss.

Raum für Kommunikation

Das Mobiliar soll nicht nur bloßer Aufenthaltsort sein. Vielmehr soll den Schülern damit ein Raum zur Verfügung stehen, der Kommunikation, Austausch und Gemeinschaft in den Pausen unterstützt und stärkt.

Finanziert wurden die Möbel von den Schülern der Auerberg-Werkrealschule. Die Kreativgruppe unter der Leitung von Ute Pföhler erwirtschaftete in den vergangenen 25 Jahren durch Verkäufe bei Walldürner Weihnachtsmärkten sowie dem Getränke- und Milchverkauf in den Großen Pausen einen Betrag von mehr als 10 000 Euro.

Auch in diesem Jahr hat die Auerberg-Werkrealschule einen festen Platz auf den Walldürner Weihnachtsmärkten, und zwar am 1. Dezember im Geriatriezentrum St. Josef, vom 6. bis 8. Dezember beim Weihnachtszauber an der Wallfahrtsbasilika und am 14./15. Dezember beim Weihnachtsmarkt des Fördervereins „Museum Zeit(T)räume“ in der Unteren Vorstadtstraße.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.11.2019