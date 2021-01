Masken-Wechsel an der bayerischen Landesgrenze?

Walldürn/Amorbach.Seit Montag besteht in Bayern die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske im Öffentlichen Personennahverkehr und beim Einkaufen. In Baden-Württemberg besteht diese Pflicht – Stand Dienstagmittag – noch nicht.

Die Madonnenlandbahn verbindet die beiden Bundesländer, zwischen den beiden Halten Rippberg und Schneeberg verläuft die Landesgrenze. Doch was passiert,

...