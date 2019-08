„Maria hat das Heil gebracht“

Walldürn.Mit einem festlichen Gottesdienst in der Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut wurde dem Hochfest „Maria Aufnahme in den Himmel“ gedacht. An diesem Tag wird immer auch ein Jahrhunderte langer Brauch, nämlich die Kräuterweihe, vollzogen und die bereitgestellten Würzbüschel gesegnet.

Pater Thaddäus Pytka OFM Conv., der die heilige Messe feierte und die Segnung vornahm, stellte in seiner Predigt den Zusammenhang zwischen dem Marienfest und der Kräuterweihe her. Maria habe der Welt das Heil gebracht. Das sollen auch die Heilkräuter in Erinnerung rufen. Gott, von dem das Heil ausgeht, wolle sich der seelischen und leiblichen Gebrechlichkeit der Menschen annehmen, was allerdings einen festen Glauben voraussetzt.

Frauen sammeln Kräuter

Alljährlich sammeln die Frauen der katholischen Frauengemeinschaft Walldürn viele verschiedene Kräuter in den Gärten, auf Wiesen und in Wäldern und binden diese mit viel Sorgfalt zu einem Kräuterstrauß zusammen. Bis zu fünfzehn verschiedene Kräuter wurden wieder zusammengetragen und daraus 300 Würzbüschel gebunden, die im Anschluss an den Gottesdienst an die zahlreichen Kirchenbesucher verteilt wurden. Die Spende wird wieder einem sozialen Zweck zugeführt werden. ac

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.08.2019