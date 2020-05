Mann wurden Münzen entwendet

Walldürn.Bereits am 23. März täuschte ein bislang unbekannter Mann in Walldürn Kaufinteresse an Goldmünzen im Wert von über 20 000 Euro vor. Der geschädigte Walldürner gewährte dem Tatverdächtigen Zugang zu seiner Wohnung und zeigte ihm die Münzen auf dem Wohnzimmertisch.

Als der Geschädigte kurz das Wohnzimmer verließ, um dem Unbekannten ein Glas Wasser zu holen, nahm dieser die Goldmünzen an sich und verließ die Wohnung durch die Balkontür, ohne die Münzen zu bezahlen.

Der Polizeiposten Walldürn, Telefon 06282/926660, fahndet nun mit einem Phantombild nach dem mutmaßlichen Täter. pol

