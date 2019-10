Lynn Hartmann Tagessiegerin

Walldürn.Beim Hundeverein Walldürn fand am Samstag die letzte Prüfung im laufenden Jahr statt. An der Begleithundeprüfung nahmen Joachim Müller mit Maja vom Kalten Eck und Mack vom Kalten Eck (Deutsche Schäferhunde), Philipp Krötz mit Bella vom Goligo (Rottweiler), Jutta Huth mit Sky (Bordercollie) und Anja Kroll mit Isla/Dreams of Life vom Sandig am Meer (Bordercollie) teil.

Die Schutzhundeprüfung absolvierten Lynn Hartmann mit Bonny vom Mooshaus (Deutscher Schäferhund) und Nico Hartmann mit Mayla von der Hagenmühle (Deutscher Schäferhund).

Bei der Siegerehrung bedankte sich Vorsitzender Jürgen Hartmann bei Leistungsrichter Alexander Rath (Bretten) und Prüfungsleiter Thomas Kern sowie allen, die zum guten Gelingen der Prüfung beigetragen haben. Eine ganz besondere Freude für den ersten Vorsitzende war es, seine Enkelin Lynn Hartmann als Tagessiegerin und mit elf Jahren jüngste Teilnehmerin zu ehren.

Leistungsrichter Rath hob in seiner Abschlussrede die hervorragende Leistung der Jugendlichen hervor. ds

