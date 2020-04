Lockerung mit Auflagen verbunden

Walldürn.Ob es Anfang oder Mitte Mai eine Lockerung des derzeit bestehenden Gottesdienstverbots vom 17. März gibt, ist aktuell in der Diskussion. Die Abstimmungen laufen zwischen dem Erzbistum Freiburg und dem Staatsministerium in Baden Württemberg. Auch auf der Bundes- und Länderebene finden dazu diese Woche noch Gespräche statt. Eines dürfte jedoch klar sein: Eine Lockerung des Verbots wird mit umfangreichen Auflagen und Verordnungen verbunden sein. Die Abstands- und Hygieneregeln werden dabei eine zentrale Rolle spielen und die organisatorischen Vorbereitungen, zu den dann wieder erlaubten Gottesdiensten, stellen die Haupt- und Ehrenamtlichen vor neue große Herausforderungen.

Bis zum Sonntag, 3. Mai, wird es in der Wallfahrtsbasilika zum Heiligen Blut folgende Liveübertragungen, weiterhin unter Ausschluss der Öffentlichkeit, geben. Am Mittwoch, 29. April, überträgt das Online-Team der Seelsorgeeinheit um 19 Uhr die Öffnung des Blutschreins mit der Abendandacht am Blutaltar und am Donnerstag, 30. Juni, ebenfalls um 19 Uhr die Heilige Messe wieder am Blutaltar. Am Sonntag, 3. Mai, wird die Heilige Messe um 9.30 Uhr am Hochaltar und um 18 Uhr die Andacht am Blutaltar vor dem geöffneten Blutschrein auch wieder per Livestream auf dem YouTube-Kanal übertragen. Die Andacht am Blutaltar wird zusätzlich auch live vom Fernsehsender K-TV gesendet. (ac)

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 29.04.2020