Lieder um einen Wanderer

Miltenberg.Einen der bekanntesten Liederzyklen der Romantik erleben Besucher am Sonntag, 16. Februar, um 17 Uhr im Alten Rathaus Miltenberg: Die Winterreise von Franz Schubert. Schuberts Liederzyklus, komponiert 1827, mit 24 Liedern nach Gedichten von Wilhelm Müller, gehört zu den ergreifendsten Werken des Komponisten.

Starke Stimmungsgegensätze

Es geht darin um einen Wanderer, der nach einem Liebeserlebnis hinauszieht in die Winternacht. Starke Stimmungsgegensätze prägen die Lieder, von überschwänglicher Freude bis zu abgrundtiefer Verzweiflung und Todessehnsucht. Sehr bekannt ist das Lied „Am Brunnen vor dem Tore“.

Sohn von Hermann Prey

Dargeboten wird dieses Kleinod deutscher Liedkunst von Florian Prey und Wolfgang Leibnitz. Florian Prey, Bariton, Sohn des unvergessenen Hermann Prey, hat an der Hochschule für Musik in München sein Staatsexamen in Opern- und Konzertgesang abgelegt. Sein Vater hatte einen großen Einfluss auf seine künstlerische Entwicklung. Florian Prey ist bekannt als Liedinterpret und Barockspezialist. Neben den klassischen Liederabenden gestaltet er auch Programme, die die Musik mit anderen Künsten vereinen.

Wolfgang Leibnitz, Klavier, hat seine Meisterschaft in der Schule von Claudio Arrau erworben. Kritiker rühmen seine „pianistische Brillanz und musikalische Reife“, seine „große Natürlichkeit“, die „alle technische Perfektion in den Dienst der Werkgestaltung stellt“. Seine besondere Liebe gilt neben zeitgenössischen Werken dem Komponisten Franz Schubert.

