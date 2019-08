Lidl-Mitarbeiter packten kräftig mit an

Walldürn.Das Team des Erzbischöflichen Kinder- und Jugendheimes St. Kilian hat gemeinsam mit Geschäftsführer Uwe Palait, Stephan Pawelka (Mitarbeiter und Soziales) sowie sieben Prokuristen des Discounters Lidl einen gemeinsamen Arbeitseinsatz und Begegnungstag durchgeführt. Seit mehreren Jahren besteht ein enger Kontakt zu Stephan Pawelka, den die jungen Menschen der Einrichtung vor allem von den Weihnachtsaktionen oder den Spiel- und Begegnungstagen in den Sommerferien kennen.

Hochmotiviert es an die Arbeit. Auch einige Schüler der Nardini-Schule arbeiteten gemeinsam mit den Mitarbeitern von Lidl an den zahlreichen Herausforderungen. Eine Arbeitsgruppe führte verschiedene Malerarbeiten an den Garagen, dem Fahrradkeller und dem hinteren Eingangsbereich der Einrichtung durch. Das andere Team kümmerte sich um den Aufbau einer Materialhütte und der Regale. Zu den weiteren Aufgaben zählte das Zusammenbauen der unterschiedlichen Spielfahrzeuge, Spielsachen und eines großen Sandbaggers.

Viele gute Gespräche

Angeleitet und tatkräftig unterstützt wurden die fleißigen Helfer von den Hausmeistern Heiko Hussong und Rene Haun sowie von Benedikt Kleine-Limberg, Lehrer des Oberstufenteams. Während der Arbeitseinheiten, der Vesperpause und dem gemeinsamen Mittagessen ergaben sich viele gute Gespräche. Eine hervorragende Verpflegung durch das Küchenteam des Erzbischöflichen Kinder- und Jugendheims verstand sich von selbst.

Pünktlich zur geplanten Übergabe und Einweihungsfeier am Nachmittag waren die Arbeiten abgeschlossen. Stellvertretend für die Hausgemeinschaft nahmen die Kinder und Jugendlichen des „Rat der Weisen“ die Spielsachen entgegen und bestückten damit die neugebaute Materialhütte.

Danach verteilten sich die Lidl-Mitarbeiter – „ausgerüstet“ mit Kuchen und Keksen – auf die Wohngruppen zum Kaffee. In gemütlicher Runde wurde über ganz unterschiedliche Themen gesprochen, wie zum Beispiel über das Leben in der Einrichtung, die Schule, Fußballmannschaften, Berufswünsche und vieles mehr. Nach der Kaffeezeit stand ein Fußballturnier mit knapp 40 Teilnehmern auf dem Programm. Die Mitarbeiter von Lidl waren in den einzelnen Mannschaften mit am Start. Für alle Beteiligten ein großer Spaß und teilweise war sogar guter Fußball zu sehen.

Abgerundet wurde der Tag mit einem Grillfest am Pavillon des Heimgeländes. Die Kinder und Jugendlichen bedankten sich zum Abschluss mit selbst gestalteten Danksagungskarten und der Heimzeitung „Menschenskinder“ für den schönen Tag und die wertvollen Begegnungen.

Ein großer Dank wurde auch für die finanzielle Unterstützung in Höhe von 3500 Euro für den Sandspielplatz, die Spielsachen sowie die Materialhütte im Namen der gesamten Hausgemeinschaft ausgesprochen. ds

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.08.2019