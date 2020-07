Walldürn.Aus ihrem Buch „710 sucht Familienanschluss“ liest Ute Baumann an zwei Terminen in den Walldürner Löwen-Lichtspielen vor. Die Lesungen finden am Samstag, 25. Juli, 14 Uhr und am Mittwoch, 29. Juli, 19 Uhr statt.

Da aufgrund der derzeitigen Situation die Sitzplätze im Kino begrenzt sind, ist eine vorherige Reservierung über die Homepage der Löwen-Lichtspiele erforderlich.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.07.2020