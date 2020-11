Lesen ist die Basis für erfolgreiche Bildung

Walldürn.Im Rahmen des Deutschunterrichtes besichtigten die Schüler der Klasse 6 der Auerberg-Werkrealschule mit ihrer Lehrerin Elvira Monsch die Stadtbibliothek. Bei einem spannenden Rundgang stellte Bianca Fürst, Leiterin der Stadtbibliothek, die unterschiedlichen Medien vor.

Dabei erklärte sie anschaulich, wie die Bücher geordnet und beschriftet sind und wie sich die Schüler zukünftig selbst Bücher in der Stadtbibliothek ausleihen können. Nach dem Rundgang durften die Schüler die Stadtbibliothek auf eigene Faust erkunden und auf den gemütlichen Sitzsäcken in den Büchern ihrer Wahl schmökern.

Vier Teilnehmer

Nachdem sich die Schüler ihre Bücher ausgeliehen hatten und zufrieden wieder in die Schule zurückgekehrt waren, fand der Vorlesewettbewerb in der Stadtbibliothek statt. Gesucht wurde der beste Leser der Klasse 6 der Auerberg-Werkrealschule. Rektor Wolfgang Kögel hob hervor, dass alle Teilnehmer schon jetzt Gewinner seien, weil sie für den Vorentscheid gezeigt hätten, dass es sich immer lohnt, ein Buch in die Hand zu nehmen und darin zu lesen.

Jacqueline Gefreiter, Emely Schwarz, Denis Dornhoff und Lucas Laucius gingen in das Rennen um den Schulsieg. Sie lasen jeweils drei Minuten lang aus einem selbst gewählten Buch vor. Danach erhielt jeder der vier Kandidaten einen unbekannten Text vorgelegt, um auch hier sein Können unter Beweis zu stellen.

Schwierige Entscheidung

Danach fiel den Jury-Mitgliedern Wolfgang Kögel und Deutschlehrerin Elvira Monsch die schwere Aufgabe zu, aus den guten Lesern den Schulsieger zu ermitteln. Am Ende setze sich Emely Schwarz durch.

Zum Abschluss durfte sich jeder Teilnehmer als Sieger fühlen: Es gab jeweils eine Urkunde und einen Büchergutschein.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 25.11.2020